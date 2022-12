"Um Encanto de Natal" terá atrações com o papai noel neste final de semana - Divulgação

Publicado 02/12/2022 16:12

Este será mais um final de semana repleto da magia natalina em Nova Friburgo, com atrações para adultos e crianças em “Um Encanto de Natal: o Espetáculo”. Desta vez, o grande protagonista será o Bom Velhinho. No sábado, dia 3, acontecerá a abertura da Casa do Papai Noel, na Praça Dermeval Barbosa Moreira. Outra atração prevista para o domingo, dia 4, será o sobrevoo de helicóptero com o Papai Noel a bordo sobre a cidade.A Casa do Papai Noel funcionará no Centro de Turismo até o dia 23 de dezembro. Nas quintas e sextas, o espaço ficará aberto das 15h às 21h. Aos sábados, das 15h às 19h, e aos domingos, das 14h às 20h, com entrada gratuita. No loca, as crianças poderão tirar fotos e fazer os seus pedidos ao Bom Velhinho.O sobrevoo de helicóptero no domingo será um passeio do Papai Noel com os ganhadores de um concurso de atividades pedagógicas promovido pelas Secretarias de Educação e Turismo entre alunos da rede municipal de ensino. A programação prevê a saída às 15h, do campo da Polícia Militar, sobrevoando diversos bairros da cidade.“Um Encanto de Natal: o Espetáculo” seguirá ao longo do mês de dezembro com diversas atrações natalinas, incluindo espetáculos de luz, shows, decoração, teatro, dança e muita música. Confira os eventos programados para os próximos dias no site https://natal.novafriburgo.rj.gov.br e viva a magia do Natal de Nova Friburgo!