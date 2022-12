Prefeitura segue com vacinação contra gripe para toda população acima de seis meses - Divulgação

Prefeitura segue com vacinação contra gripe para toda população acima de seis mesesDivulgação

Publicado 05/12/2022 12:26

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que quem ainda não se vacinou contra a gripe pode procurar as Unidades Básicas de Saúde de Olaria, Conselheiro Paulino, Suspiro, Cordoeira e São Geraldo. Para receber a dose, é preciso apresentar CPF, cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

A gripe se caracteriza como uma doença de início súbito, com sintomas como febre, calafrios, coriza, tosse, dores de garganta e de cabeça. Sua infecção geralmente dura uma semana e os sintomas podem persistir por alguns dias.

A vacina contra gripe é indicada anualmente para evitar sintomas graves e a mortalidade por influenza. Por isso, a recomendação é de que quem não tomou a dose deste imunizante deve procurar um posto de saúde e se vacinar o quanto antes.

De acordo com o Decreto Municipal 1.855, de 29 de novembro de 2022, o expediente na sexta-feira, dia 9, será alterado caso a Seleção Brasileira de Futebol avance para a fase de quartas de final na Copa do Mundo Fifa Catar 2022. Neste caso, a vacinação ocorrerá até as 11h.