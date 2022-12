SME promove formação para alunos e professores sobre conselho escolar - Divulgação

SME promove formação para alunos e professores sobre conselho escolarDivulgação

Publicado 06/12/2022 18:45

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nos dias 29 de novembro e 01 de dezembro, formações voltadas para os representantes dos segmentos Professor e Aluno dos Conselhos Escolares das Unidades Municipais. A secretária de Educação Caroline Klein, esteve presente.

A ação formativa faz parte do Plano Anual do setor do Conselho Escolar que prevê a oferta de formação para os membros do Conselho Escolar. “O objetivo é oferecer aos Conselheiros o fortalecimento dos processos de gestão participativa e democrática nas unidades”, afirmou a coordenadora do Conselho Escolar, Martha Rachel.

A secretária Municipal de Educação, Caroline Klein, ratificou a importância da qualificação dos Conselheiros e da participação na gestão administrativa, financeira e pedagógica da escola. “É muito importante a contribuição dos Conselhos Escolares das Unidades no processo de escolha de diretores e dirigentes, assim como, a atuação de forma efetiva na transição entre as gestões.”

"A reunião foi bem produtiva e me deu mais vontade de estar informado e ativo na vida da minha escola. Achei importante, pois me mostrou que a escola, os professores, os funcionários em geral, os alunos, a comunidade têm que estar unidos pelo bem maior que é a escola pública. Tenho muito orgulho de ser aluno de minha escola”, mencionou o aluno do 8° ano da Escola Municipal Cecília Meireles, Bernardo Lorenzo Moura.

A professora Fabiane Resende Moura da Escola Municipal Cecilia Meireles concluiu que: "Por maior que seja o amor ao ensino, são muitos os desafios práticos do processo, mas com um Conselho Escolar parceiro e ativo é transformador o caminho."