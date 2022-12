Nova Friburgo recebe certificação por eliminação de transmissão de HIV em recém-nascidos - Divulgação

Publicado 07/12/2022 17:31

Nova Friburgo recebeu junto a outros quarenta e dois municípios de todo o país o certificado de eliminação da transmissão vertical do HIV. O prefeito Johnny Maycon recebeu a certificação nesta quarta-feira, dia 7, em Brasília, acompanhado pelo secretário de Governo, Rodrigo Ascoly, pela subsecretária de Vigilância em Saúde, Alicia Emerich, e pela coordenadora do Programa de IST/AIDS/ Hepatite, Michelle Caetano.

A certificação foi concedida pelo Ministério da Saúde após ter sido realizada uma visita técnica em Nova Friburgo com o objetivo de avaliar o Programa IST/AIDS/Hepatite, da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. Essa avaliação rendeu a premiação com essa certificação da eliminação de transmissão vertical do HIV, que é quando o vírus passado da mãe para a criança durante a gestação ou parto.

O Programa IST/AIDS/Hepatite tem se destacado no cenário estadual e nacional devido ao trabalho de uma equipe multidisciplinar formada por técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, psicólogos, serviço social, farmacêutico e biólogo.