Caravana da Coca-Cola passa por Nova Friburgo nesta sexta, dia 9/12 - Mídias Sociais

Publicado 08/12/2022 19:09

Um símbolo do Natal desde meados dos anos 90, a Caravana de Natal da Coca-Cola passará por Nova Friburgo nesta sexta-feira, 9, a partir das 18h30, atravessando bairros como Duas Pedras, Prado, Centro, Olaria, entre outros.

Visitando mais de 100 cidades durante 53 dias em diversos estados do país, o tour proporciona um show de luzes e músicas natalinas por quem assiste a passagem da frota, que conta com seis caminhões e um carro de apoio.

Com a presença do Papai Noel, a Caravana traz neste ano a campanha "O Natal Sempre Encontra o Caminho", celebrando o espírito natalino através da união entre as pessoas.