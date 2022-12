Prefeitura e Sebrae promovem curso de capacitação de fornecedores para o pregão eletrônico - Divulgação

Publicado 08/12/2022 10:56

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria de Infraestrutura e Logística, e o Sebrae promovem um curso de capacitação dos fornecedores interessados em participar de licitações gratuitas por meio do pregão eletrônico. O curso será ministrado por André Netto, consultor do Sebrae, nos dias 15 de 16, quinta e sexta-feira da próxima semana, às 18h, na sede do Sebrae, que fica no Espaço Arp, Avenida Conselheiro Julius Arp, 80, no Paissandu.

No primeiro dia do curso, das 16h às 18h, haverá uma rodada de negócios para que as equipes da prefeitura e do Sebrae possam conhecer os fornecedores interessados. E para participar basta que cheguem nesse horário. Mais informações na Secretaria de Infraestrutura e Logística, na sede da prefeitura, ou pelo telefone 2525-9174.