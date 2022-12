Centro de Convivência da Pessoa Idosa realiza Bailão do Noel - Divulgação

Centro de Convivência da Pessoa Idosa realiza Bailão do Noel Divulgação

Publicado 12/12/2022 12:07

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, com apoio das secretarias municipais de Cultura e de Esportes, realizará no dia 16 de dezembro, às 16h, o Bailão do Noel, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa.

A programação do evento começará às 16h com exercício de alongamento e som com o DJ Lúcio Petrillo; logo em seguida, às 17h, terá show com a Banda Los Gringos, além de muita música com DJ nos intervalos.

O objetivo da ação é oferecer uma atividade inclusiva na programação natalina da cidade e proporcionar uma tarde prazerosa e divertida, o bem-estar físico e mental, possibilitando o convívio social para os usuários do Centro de Convivência da Pessoa Idosa.

Atualmente, o Centro de Convivência da Pessoa Idosa, está localizado na Sociedade Esportiva Friburguense (SEF) na Avenida Galdino do Valle Filho, número: 35, no bairro do Centro.