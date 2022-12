Reinaugurada a sala de informática/sala google no Colégio Municipal Vevey La Jolie - Divulgação

Publicado 12/12/2022 17:15

Na última quarta-feira, 7, foi reinaugurada no Colégio Municipal Vevey La Jolie, a Sala de Informática/Sala Google. Estiveram presentes a secretária de Educação, Caroline Klein, a diretora do colégio, Roberta da Silva Correia, as diretoras adjuntas, Alessandra Novaes Medeiros e Janaína Gaspar de Moraes, a orientadora tecnológica, Evanilda Soares Barbosa Cândido, representantes da Associação Fribourg-Nova Friburgo, professores, funcionários da unidade e Tânia Izabel Bezerra da Silva, viúva do homenageado, Oswaldo Feliciano dos Santos Filho.

A equipe do Vevey La Jolie escolheu, com muita honra e alegria, o nome do saudoso e querido professor Oswaldo, para a sala de informática do educandário. Ele era um profissional exemplar, dedicado ao exercício do magistério e um grande incentivador de pesquisas. Destacava a importância de explorar, conhecer e valorizar a história do município de Nova Friburgo. Era frequentador da sala de informática, onde buscava superar os desafios provocados pela tecnologia.

“Lembramos sempre com muito carinho do professor Oswaldo. Um exemplo de superação, de companheirismo e perseverança”, relatou a professora de língua portuguesa, Diana Maura.

Diana comentou que a sala de informática era pequena e precisava ser ampliada para atender a um número maior de alunos. "Recebemos apoio da Secretaria Municipal de Educação com reparos necessários para novos equipamentos, autorização e ajuda do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal de Nova Friburgo (NTM) e doações da Associação Friburgo – Fribourg".

O objetivo é proporcionar aos alunos e funcionários uma sala completa de audiovisual, um lugar de interação, com aulas dinâmicas, utilizando a ferramenta tecnológica como auxílio no desenvolvimento de habilidades e competências exigidas no exercício das atividades e no pleno desenvolvimento do ser humano e sua forma de ver o mundo.