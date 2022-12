Confira calendário de imunização contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 12/12/2022 17:48

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, continua oferecendo a vacinação contra a Covid-19. A terceira dose pode ser aplicada em todos acima de 12 anos. A quarta dose em todos acima de 18 anos. E a quinta dose em imunossuprimidos, gestantes e puérperas que são imunossuprimidas. A partir dos três anos já é possível receber a primeira e a segunda dose contra o coronavírus.

Na próxima semana, para crianças a partir de 3 anos e as crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades, a vacinação pediátrica ocorrerá na quarta-feira, 14, das 9h às 18h, nas UBS do Suspiro e de Olaria. Já na UBS de Conselheiro Paulino e nas UBS/ESF de São Geraldo e Cordoeira, a vacinação também ocorrerá na quarta-feira, no entanto, das 9h às 16h.

Para o público em geral acima de 12 anos (da 1ª a 4ª dose) e para imunossuprimidos acima de 18 anos, gestantes e puérperas imunossuprimidas (5ª dose), a vacinação ocorrerá de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, nas UBS do Suspiro e de Olaria, e das 8h às 16h, na UBS de Conselheiro Paulino e nas UBS/ESF de São Geraldo e Cordoeira.