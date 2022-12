SME inaugura sala de leitura Antônio Silvério Cardinot de Souza - Divulgação

Publicado 12/12/2022 17:27

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou, na manhã da última quarta-feira, 7, a Sala de Leitura Professor Antônio Silvério Cardinot de Souza, da Escola Municipalizada Ernesto de Souza Cardinot, em Cardinot. A secretária de Educação, Caroline Klein, a coordenadora das Escolas do Campo, Luciana Sanches, o secretário de Cultura, Daniel Figueira, o homenageado, professor e cartunista, Antônio Silvério, as professoras Ana Cláudia Asth, Maria Claudia Rosa e Fabiana Marreto também estiveram presentes.

Essa foi a sexagésima sala de leitura implementada na rede municipal de ensino e recebeu o nome Antônio Silvério Cardinot de Souza, em homenagem ao cartunista dos jornais O Globo e A Voz da Serra e professor da rede estadual de ensino. Silvério é friburguense, escreveu três livros, diversas tirinhas, charges e dedicou sua vida ao ensino e às suas criações, conquistando o coração de seus leitores, principalmente com os quadrinhos do personagem Urbano.

Na ocasião da cerimônia, os alunos do 3º, 4º e 5º anos, com a organização das professoras Aline e Vera, fizeram apresentações enaltecendo o homenageado, entregando uma lembrança da escola.

De acordo com a responsável pela Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação, Márcia Machado, oportunizar momentos de leitura é o principal objetivo e o caminho para se conhecer o mundo.

“É desde a primeira infância que o contato com os livros estimula a comunicação, as expressões e a linguagem. Ler um livro, ouvir uma história desperta o diálogo com a língua escrita e faz florescer o amor pela leitura”, destacou.