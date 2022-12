Melhor em casa realiza mais de 3.300 atendimentos entre janeiro e agosto de 2022 - Divulgação

Publicado 12/12/2022 17:42

O Programa Melhor em Casa, da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo, ligado ao Ministério da Saúde, é o responsável pela desospitalização dos pacientes, promovendo a assistência para aqueles que recebem alta do hospital, mas ainda precisam ficar condicionados ao leito de maneira temporária ou definitiva.

Os números de 2022 mostram que a equipe multidisciplinar promoveu mais atendimentos neste ano do que em 2021, o que aponta uma evolução importante no SUS. Entre janeiro e agosto foram realizadas 3.328 visitas domiciliares, enquanto no mesmo período do último ano foram 2.286. O mês com mais pacientes atendidos em 2022 foi julho, quando 588 consultas foram feitas.

‘’Esse é o reflexo do trabalho dos profissionais do Melhor em Casa que são extremamente competentes’’, disse a secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano. Ao todo, até 60 pessoas são atendidas no programa por profissionais de diversas áreas, como enfermeiro, psicólogo, médico, técnico de enfermagem, terapeuta ocupacional, serviço social, fisioterapeuta, nutricionista e farmacêutica.

As pessoas que estão internadas em Nova Friburgo, mas estão em processo de alta, necessitam de encaminhamento hospitalar. Em seguida, os profissionais do Melhor em Casa farão uma avaliação. Os documentos para análise devem ser entregues presencialmente na Avenida Alberto Braune, 224, sala 206, no centro da cidade, ou através do e-mail _melhoremcasanf@gmail.com. Outras informações pelo telefone 2533-1811.