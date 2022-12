Prefeitura inaugura cirurgia por vídeo no Hospital Municipal Raul Sertã - Divulgação

Prefeitura inaugura cirurgia por vídeo no Hospital Municipal Raul SertãDivulgação

Publicado 17/12/2022 07:15

Na manhã da quinta-feira, 15 de dezembro, aconteceu a primeira videolaparoscopia feita no SUS de Nova Friburgo, sendo um marco importante na história do município.

O prefeito Johnny Maycon, junto com a primeira-dama Lorrayne Ribeiro, e a Secretária Municipal de Saúde, Nicole Cipriano, estiveram presentes para acompanhar a primeira cirurgia. A equipe responsável foi formada pelos profissionais: Mário Horwacs, Jarbas Honorato, Robson Rosa, Luís Eduardo Barros, Ilma Bertoloto, Janaína Nunes, Clara Helena Alves, Rony Chermont, Gabriela Lima e Mikhail Mafort.

A operação é guiada por ótica com uma microcâmera acoplada e dois monitores para visualização. Esse é o método mais tecnológico, seguro e moderno existente. Após o procedimento, a alta do paciente acaba sendo mais rápida, reduzindo os dias de internação. Além disso, é uma intervenção menos invasiva, garantindo a recuperação mais ágil, diminuindo as marcas na pele e os riscos de infecção.

Cabe reforçar que somente laparoscopia é possível de ser feita desta maneira, ou seja, as cirurgias abdominais e também ginecológicas, seja para tratar doenças benignas e malignas. Inicialmente, serão realizados os procedimento eletivos, com o objetivo de reduzir as filas de espera do município.

Neste ano, a atual gestão instalou a lavadora ultrassônica, que realiza a automatização da limpeza dos materiais e é indispensável nas cirurgias guiadas por vídeo. A Secretaria Municipal de Saúde também adquiriu os itens necessários, como, por exemplo, o dióxido de carbono (CO2).