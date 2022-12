Atendimentos médicos nas Estratégias de Saúde da Família aumentam em 107% - Divulgação

Publicado 16/12/2022 13:01

Os atendimentos médicos nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) de Nova Friburgo mais que dobraram em 2022. Os dados da Subsecretaria de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde mostraram um aumento de 107%. A comparação foi realizada entre o primeiro semestre de 2021 e o mesmo período deste ano.

Essa quantidade corresponde às 20 ESFs de Conquista, Amparo, Campo do Coelho, Centenário, Cordoeira, Lumiar, São Geraldo, Mury, Varginha, Olaria 1, Olaria 2, Olaria 3, Rio Bonito, Riograndina, São Lourenço, São Pedro, Stucky, Nova Suíça, Vargem Alta e Terra Nova.

Essas unidades são os populares ‘’postinhos dos bairros’’, como muitas vezes são chamados pelos moradores. São eles os responsáveis pelas políticas de prevenção nas comunidades e a promoção da assistência ao cidadão.

O aumento significativo é consequência do fortalecimento da rede primária de saúde do município e o trabalho árduo das equipes do SUS. A secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano, ressaltou a importância que esses números implicam na prática da população. ‘’Ainda temos que melhorar muito, com certeza estamos sempre querendo avançar, mas já vemos o resultado do serviço de saúde pública em Nova Friburgo".