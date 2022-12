Saúde na escola: primeiros socorros e transtornos mentais em decorrência da pandemia são temas debatidos - Divulgação

Publicado 16/12/2022 12:46

Na tarde da última terça-feira, 14, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu uma ação com os profissionais do Colégio Municipal de Educação Infantil Maria da Penha, no distrito de Amparo.

As atividades foram realizadas pelo Programa Saúde na Escola e pela equipe do Cerest Serrana I, em parceria com a direção e corpo docente da escola. O objetivo foi abordar dois temas principais: noções básicas de primeiros socorros e uma roda de conversa sobre transtornos mentais relacionados ao trabalho do período pandêmico.