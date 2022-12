Secretaria Municipal de Esportes realiza a primeira edição da SPRINT RUN - Divulgação

Secretaria Municipal de Esportes realiza a primeira edição da SPRINT RUN Divulgação

Publicado 16/12/2022 13:18

Agora é oficial. A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Esportes, com o apoio das secretarias municipais de Cultura e de Ordem e Mobilidade Urbana, realizará nesta sexta-feira, 16, a primeira edição da SPRINT RUN em Nova Friburgo. A concentração será às 18h e a largada às 20h, na Praça do Suspiro.

Em um formato de cinco quilômetros, a corrida é aberta para todos os interessados que queiram se inscrever e 100% gratuita. O evento também conta com a ajuda de diversos patrocinadores: Águas de Nova Friburgo, DMK, Amil, Heineken, Unimed Serrana, Coyote, Tuti Fruti, Casa do Biscoito e Frionline.

A largada será na Praça do Suspiro, com ida até a firma Frivel, em Duas Pedras, e retorno para o mesmo local de início. O encontro contará com área de atleta com ponto de hidratação, mesa de frutas, barras de cereais, camisa exclusiva para os 100 primeiros inscritos na competição e distribuição de medalhas para até os primeiros 400 participantes.

Os ganhadores serão premiados com troféus para os participantes dos 1°, 2° e 3° lugares, vales-compra de R$ 200 da loja Amil Esportes para o 1° lugar feminino e 1° masculino e Heineken Zero para os 200 primeiros colocados brindarem a vitória.

As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Esportes, localizada na sede da Prefeitura de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune, 225, até esta sexta-feira, das 9h às 17h. Os interessados devem levar fotocópia de um documento original com foto e um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social para atender famílias em vulnerabilidade.