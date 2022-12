Prefeitura vacina mais de 26 mil animais contra a raiva em Nova Friburgo durante este ano - Divulgação

Publicado 18/12/2022 10:00

A Prefeitura, por meio do setor de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, já vacinou 26.336 animais contra a raiva em Nova Friburgo somente neste ano. O número é levemente superior se comparado à mesma época do ano passado, o que mostra um avanço nos resultados e a melhoria dos serviços oferecidos no município em 2022.

Somente na área rural, 4.775 cães e 2.054 gatos receberam a dose da imunização antirrábica. Na zona urbana, após o início da campanha em outubro, 19.507 bichos foram imunizados, sendo 14.018 cachorros e 5.489 felinos.

A vacinação continua ocorrendo na cidade. Nesta semana, as equipes estão nos bairros Salinas e Cardinot de forma itinerante, ou seja, indo de casa em casa. Outras localidades foram contempladas como Centro, Olaria, Conselheiro Paulino, Cordoeira, São Lourenço, Conquista, Lumiar, São Pedro da Serra, Vargem Alta e outros.