Curso debate resgate de animais em casos de desastres naturais | Nova Friburgo | O Dia

Curso debate resgate de animais em casos de desastres naturais - Divulgação

Publicado 18/12/2022 08:10

Na última segunda-feira, 12, a Prefeitura de Nova Friburgo realizou, de forma virtual, um curso visando o resgate de animais no caso de desastres naturais, como a tragédia ocorrida em janeiro de 2011 na cidade, ou mesmo o sinistro ocorrido em Petrópolis no início deste ano.

O curso contou com a participação de Andréa Duque Estrada, secretária municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável; Carla Sássi, Marcelo Pereira e Bruno França, representantes do Grad, CCpad e da Secretaria de Estado de Defesa Civil, respectivamente. De acordo com a titular da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Ssubea), Elisângela Rodrigues, que também esteve presente, posteriormente será realizada uma nova edição do curso de forma presencial.

A subsecretária destaca a importância da preparação das pessoas “para que não se deixe nenhuma vida para trás”. Elisângela salienta que nas próximas semanas a Ssubea vai realizar o censo dos animais nas áreas de risco do município a fim de mapear possíveis locais onde possam haver ocorrências, bem como informar aos moradores como proceder nesse tipo de situação.

Para a subsecretária, o trabalho em parceria com a Defesa Civil é extremamente necessário e contar com uma palestra do Grad no curso foi de grande importância. Elisângela lembra que o Grad iniciou suas atividades justamente após a tragédia de 2011 em Nova Friburgo.