Alunos da rede municipal participam do voo de helicóptero com o papai noelDivulgação

Publicado 19/12/2022 14:46

Nesta sexta-feira, 16, os alunos da rede municipal de ensino que venceram um Concurso de Atividades Pedagógicas, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, puderam sobrevoar a cidade de helicóptero acompanhados pelo Papai Noel, com saída do 11° Batalhão de Polícia Militar (BPM-RJ).

O prefeito Johnny Maycon, a primeira-dama Lorrayne Ribeiro, a secretária de Educação, Caroline Klein, o secretário de Turismo, Renan Alves, e o secretário de Cultura, Daniel Figueira, o diretor-presidente da Energisa, Eduardo Alves Mantovani e o diretor técnico comercial da Energisa, Fábio Lancelotti, estiveram presentes, além dos alunos vencedores e professores.

A aluna Laís Regly de Aquino, da Escola Municipal Cecília Meireles, venceu na categoria poesia; o aluno Isaque Figueiredo Barbosa, da Escola Municipal Pastor Schulupp, venceu na categoria cartaz; e Alice da Silva Monteiro, da Escola Municipal Pastor Schulupp, venceu na categoria desenho. O prefeito Johnny Maycon externou a sua satisfação por ter participado de um momento tão especial e de reconhecimento dos alunos que participaram do Concurso Cultural.

O passeio de helicóptero com o Papai Noel contou com a parceria da concessionária Energisa e faz parte da programação de “Um Encanto de Natal: o Espetáculo”, realizado pela Prefeitura.

As programações com o bom velhinho continuaram no final de semana.

A Casa do Papai Noel continua funcionando na Praça Dermeval Barbosa Moreira. Nas quintas e sextas, o espaço fica aberto das 15h às 18h30 e das 19h30 às 21h. Aos sábados, das 14h às 18h, e aos domingos, das 14h às 20h, com entrada gratuita.