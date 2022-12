Almoxarifado da saúde abastecido - Divulgação

Publicado 21/12/2022 14:01

Uma ótima notícia para todos os friburguenses: o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde está totalmente abastecido, garantindo os insumos e medicamentos no Hospital Municipal Raul Sertã, Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro, na Atenção Básica e em todos os equipamentos de saúde de Nova Friburgo.

Apesar dos contratempos que podem acontecer, a Prefeitura vem se planejando com antecedência, com uma programação prévia realizada pela gestão, para que os processos sejam realizados em tempo hábil de serem concluídos, garantindo segurança a todos os cidadãos que utilizam o SUS.

''Infelizmente há coisas que fogem do nosso controle eventualmente, mas temos trabalhado incansavelmente para suprir toda a demanda. Apesar de todas dificuldades, estamos dando passos largos e avançando. Ver o almoxarifado cheio nos enche de felicidade, já que isso demonstra a concretização de tudo que temos feito até aqui'', disse a Secretária Municipal de Saúde, Nicole Cipriano.