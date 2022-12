Prefeitura atualiza vacinação contra sarampo em toda população - Divulgação

Publicado 19/12/2022 15:01

A Secretaria Municipal de Saúde está atualizando a vacinação contra o sarampo para toda a população de Nova Friburgo durante a semana. Somente a imunização é capaz de prevenir a contaminação, evitando complicações respiratórias e neurológicas graves. Todas as idades podem receber a vacina, sendo introduzida no organismo a partir dos seis meses de vida. Pessoas com até 59 anos também podem se vacinar. Apenas há contraindicação para gestantes.

A vacina está disponível de segunda a sexta-feira, nas Unidades Básicas de Saúde nos seguintes bairros: Suspiro, Olaria, Conselheiro Paulino, Cordoeira e São Geraldo. Os horários podem ser conferidos na imagem acima. É necessário ter em mãos a caderneta vacinal para comprovação de doses anteriores.