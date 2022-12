Concurso público para prefeitura de Nova Friburgo está confirmado - Divulgação

Publicado 21/12/2022 14:07

Em agosto deste ano, a Prefeitura de Nova Friburgo encaminhou o projeto de lei municipal ao Legislativo solicitando a criação de 2.698 cargos de provimento efetivo e uma autorização para realização de concurso público. Este projeto foi aprovado por unanimidade, em discussão única, última terça-feira, 6 de dezembro, na Câmara Municipal.

A lei que autoriza o concurso foi sancionada pelo prefeito Johnny Maycon e publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município desta terça-feira, 20. Com a sanção, a Prefeitura de Nova Friburgo poderá avançar com o processo de para dar seguimento ao concurso.