Prefeitura amplia testagem de infecções sexualmente transmissíveis para todos os postos de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 22/12/2022 16:30

Com a instalação de 20 câmaras frias nos postos de saúde na última semana, a Prefeitura ampliou a testagem de infecções sexualmente transmissíveis para todos os bairros de Nova Friburgo. Apenas os distritos de Conselheiro Paulino e Muri ainda não tiveram o equipamento ligado por conta das obras que estão acontecendo.

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, ligou as câmaras frias nas unidades de saúde de Nova Friburgo em apenas três dias, permitindo que a Subsecretaria de Atenção Básica ofereça os testes em livre demanda dentro da rotina das unidades. Um dos focos da testagem será às gestantes, com o objetivo de continuar com a eliminação da transmissão vertical de HIV no município.

O trabalho em conjunto resultou na descentralização do exame, que antes era feito em nove locais na cidade, dentre eles o Hospital Municipal Raul Sertã, Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro, a Universidade Federal Fluminense - que permanecerá fazendo - e em seis unidades de saúde.