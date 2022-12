'Reveillón 2023 – um brinde à nossa Friburgo’ será celebrado com shows de bandas e djs - Divulgação

Publicado 26/12/2022 17:05

Após um 2022 de muita luta e trabalho, o povo friburguense merece uma celebração à altura neste Reveillón para brindar o ano que está passando e abençoar o ano que se avizinha. Pensando nisso, a Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Marketing, com muito carinho, elaborou a programação do ‘Reveillón 2023 – um brinde à Nossa Friburgo’.

Nos três dias de celebração haverá muita música e animação com a apresentação de bandas e DJs para animar os friburguenses e turistas que estiverem na cidade.

O esquema de trânsito funcionará basicamente de forma semelhante ao que foi feito durante a Festa da Cerveja 2022, no final de outubro passado. Algumas diferenças ocorrerão, como na Rua Comandante Ribeiro de Barros que estará aberta ao trânsito de veículos. As ruas Lopes Trovão e Gonçalves Dias deverão novamente funcionar em mão dupla para melhorar a fluídez do tráfego no centro da cidade.

Demais alterações ou esquema especial ainda serão divulgados pela Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, que trabalha em diálogo constante com a Secretaria Municipal de Turismo.

Confira a programação do ‘Reveillón 2023 – um brinde à nossa Friburgo’:

*30 de dezembro (sexta-feira)

18h às 19h – DJ Cris K

19h20 às 20h20 – Letícia Andrade

20h30 às 21h30 – Saulo Emerick

22h30 – 00h30 – Melim

*31 de dezembro (sábado)

18h às 19h – DJ Gee Santtoz

19h20 às 20h20 – Os Bartira

20h30 às 21h30 – DJ Cosme

22h30 às 23h30 – Pagode do Herdy

23h30 às 01h30 – DJ Kokadah!

*1º de janeiro (domingo)

17h às 18h30 – DJ Luciano Petrillo

19h às 20h30 – Israel Lacerda

21h30 às 23h – MC Koringa

* programação sujeita à alteração