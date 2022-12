Primeira residência terapêutica de Nova Friburgo é inaugurada - Divulgação

Publicado 24/12/2022 19:54

A Prefeitura inaugurou na manhã desta sexta-feira, 23 de dezembro, a primeira Residência Terapêutica da história de Nova Friburgo. O Prefeito Johnny Maycon, a primeira-dama, Lorrayne Ribeiro, a secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano, a gerente de Saúde Mental, Sandia Tozato, o subsecretário de Atenção Hospitalar, Leslie Moura, o interventor da Clínica, Idenilson Moura e a equipe da Saúde Mental participaram da inauguração.

A partir de segunda-feira, 26, acontecerá a mudança gradual de sete internos Clínica da Santa Lúcia, de modo que eles se adaptem ao novo local. Até o momento, 40 pessoas de Nova Friburgo e outros municípios que estavam internadas no Santa Lúcia já foram desinstitucionalizadas. Restando 78.

Também acontece a rotina comum de uma casa, como alimentação, higiene pessoal e um espaço confortável para dormir.

Essas casas são localizadas em espaços urbanos, promovendo a integração em comunidade por esses pacientes que um dia estiveram institucionalizados, como é o caso dos internos da Clínica que não possuem família ou não estão em plenas condições para o retorno para casa. A residência abriga até sete pessoas, possuindo espaços comuns para o convívio, como sala, cozinha, banheiro, quartos e jardim. Durante a estadia, as pessoas terão acesso a vivência em sociedade, tendo plena liberdade e direito de ir e vir, como preconiza a política de desinstitucionalização.

Os novos moradores estão incluídos na rede de atenção psicossocial para que possam ser acompanhados em suas necessidades. Cada um deles participa do Programa “De Volta Para Casa” que é um auxilio financeiro para a nova vida. Portanto, os beneficiados terão auxílio de um contador credenciado e habilitado pelo Ministério Público que acompanhará os gastos. Desta forma, poderão usufruir do direito de comprar seus próprios pertences, produtos de higiene e lazer, edificando a autonomia fundamental para uma vida humanizada e mais realizada.

‘’Esse é um momento importante na evolução da saúde mental do município. Nossa gestão teve um olhar especial para essa área e nosso objetivo é criar mais duas residências no próximo ano’’, disse a responsável da pasta, Nicole Cipriano. “Este passo representa um marco importante na história do Município de Nova Friburgo que por anos permaneceu com cuidados baseados em uma assistência nosocomial.”, ressaltou a Gerente de Saúde Mental, Sandia Tozato.