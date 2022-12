Agentes de combate às endemias recebem capacitação profissional de controle de insetos transmissores - Divulgação

Publicado 25/12/2022 08:00 | Atualizado 25/12/2022 21:48

Na última semana a Subsecretaria de Vigilância em Saúde, através da equipe do setor de epidemiologia, realizou uma capacitação profissional de introdução à vigilância e controle de insetos transmissores de patógenos, ou seja, quando eles são os vetores de doenças com os agentes comunitários de saúde de Nova Friburgo.

O objetivo da qualificação dos profissionais é instruí-los para o enfrentamento de doenças como a malária e a leishmaniose. Esta última causa úlceras na pele e mucosas. Ambas são enfermidades infecciosas, transmitidas por picada de mosquitos, necessitando de tratamento para evitar complicações na saúde do paciente.

Durante a palestra foram abordadas informações sobre a bioecologia, técnicas de captura, medidas de prevenção e controle, além de questões relacionadas a epidemiologia dessas doenças, já que esses são os servidores que estão na ponta, tendo acesso e contato com a comunidade da cidade.