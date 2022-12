Bairros recebem manutenção e troca de manilhas - Divulgação

Publicado 26/12/2022 19:23

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria de Obras, realizou importantes intervenções em alguns bairros de Nova Friburgo, incluindo reparos, manutenção e troca de manilhas.

Na Chácara do Paraíso, na Rua José Cândido de Almeida, foram substituídas duas manilhas de 60cm. Na Avenida Nossa Senhora do Amparo, uma caixa de bueiro foi recuperada. No Loteamento São Cristóvão, duas manilhas de 40cm foram trocadas na Rua João Cruzal de Amorim e, em Muri, na Rua Francisco Sena, a troca foi de três manilhas de 40cm. No bairro de São Geraldo, na Rua Carlos Condack, foram substituídas três manilhas de 40cm e uma manilha de 30cm. Na Rua Queluz, teve a desobstrução de manilhas.

Outros trabalhos importantes aconteceram no centro da cidade, a exemplo dos reparos na galeria da Rua Dr. Santos Werneck, na rede de águas pluviais da Rua Augusto Severo e desobstrução do bueiro na Rua Comandante Ribeiro de Barros. Na Rua Elisa Ventura, no bairro Cordoeira, próximo ao centro, uma caixa de passagem recebeu reparos.