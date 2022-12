Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra faz limpeza nas estradas da região - Divulgação

Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra faz limpeza nas estradas da regiãoDivulgação

Publicado 29/12/2022 11:59

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra, está realizando o serviço de limpeza nas estradas dos dois distritos. O subprefeito Jorge Freimann cita que o trabalho tem objetivo de oferecer mais segurança a motoristas e pedestres.

Na última terça-feira, 27, parte da equipe da subprefeitura esteve trabalhando na finalização da roçada e da limpeza na estrada de acesso à Vargem Alta, no distrito de São Pedro da Serra. Freimann comenta que esse serviço proporciona um ambiente mais limpo e seguro para os veículos e pedestres.

Já na estrada de Macaé de Cima, no distrito de Lumiar, outra parte da equipe da subprefeitura trabalhou na manutenção ao longo da via. Segundo Freimann, a ação tem como principal objetivo melhorar as condições de tráfego de moradores e visitantes que utilizam a estrada diariamente.