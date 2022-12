Hemocentro abastecido para o fim de ano - Divulgação

Publicado 30/12/2022 12:38

Ótima notícia. O Hemocentro Regional Enfermeira Cássia Viviane Kale Martins, que atende Nova Friburgo e municípios da região, está abastecido com bolsas de sangue para eventuais necessidades durante o réveillon neste final de semana.

O hemocentro, que funciona na Rua General Osório, 324, anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã, no Centro, retoma o funcionamento na terça-feira, 3 de janeiro, e espera todos para realizarem suas doações. A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Nova Friburgo agradece a todos os doadores que colaboraram em 2022 com essa boa ação.