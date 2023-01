Prefeitura de Nova Friburgo realiza ações para combater atropelamentos de animais - Divulgação

Publicado 05/01/2023 14:52

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Subsecretaria Municipal do Bem-Estar Animal (Ssubea) e Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu), juntamente com a Polícia Civil, estão realizando ações para combater o atropelamento de animais na cidade.

Nos meses de outubro e novembro do ano de 2022, a Ssubea recebeu denúncias de atropelamentos de animais, onde dois infratores foram obrigados a custear com suas obrigações. No mês de dezembro houve um atropelamento no Centro da cidade, onde o infrator foi encontrado e notificado para custear o tratamento do animal ferido, além de responder a um processo judicial.

“A importância da denúncia direcionada de forma correta, e não através das redes sociais, é exatamente permitir a surpresa ao autor do fato, agilizando a resposta. A Ssubea tem como base de ação a proteção animal e fundamenta-se na lei municipal n°4831/21”, afirmou a subsecretária do Bem-Estar Animal, Elisângela Rodrigues.

As denúncias emergenciais podem ser realizadas por meio do e-mail ssubea021@gmail.com ou presencialmente, com início imediato, na Ssubea, localizada na Antiga Rodoviária Leopoldina, na Avenida Alberto Braune, n° 223.