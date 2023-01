Cigarros eletrônicos: uso traz riscos à saúde - Divulgação

Cigarros eletrônicos: uso traz riscos à saúdeDivulgação

Publicado 04/01/2023 17:45

Os riscos à saúde causados pelo tabaco são conhecidos mundialmente e os cigarros eletrônicos têm ganhado espaço, principalmente nas mãos dos jovens. Com uma aparência menos inofensiva e o cheiro mais agradável da essência, os conhecidos “vapes’’ podem provocar danos tão nocivos quanto os cigarros.

Os eletrônicos são utilizados através da inalação do ar, que possuem componentes como a nicotina e é alimentado através de uma bateria. Com isso, eles afetam diretamente o sistema respiratório, podendo causar tuberculose e infecções graves. Além disso, outros quadros podem ser acarretados, como infertilidade e impotência sexual.

O Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde recomendam alguns passos que ajudam no processo de parar de fumar: cortar gatilhos que despertam a vontade, encontrar outras atividades que sejam saudáveis e ajudam a substituir o fumo, buscar apoio em sua roda de convivência e ter determinação.

Segundo o Ministério da Saúde, nove a cada dez eventos sociais são encontrados os vapes. A Vigilância Sanitária de Nova Friburgo apreendeu 37 itens nos últimos seis meses em festas que aconteceram na cidade, mesmo com a venda dos cigarros sendo proibida no Brasil há mais de dez anos. A equipe da Subsecretaria de Vigilância em Saúde também está preparando ações de conscientização, principalmente após o retorno das férias escolares, com os adolescentes. Colabore e denuncie as vendas irregulares pelo telefone (22) 2523-1958.