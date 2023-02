Agentes da Guarda Ambiental realizaram ação de fiscalização em obra da Cedae no fim de semana - Divulgação

Publicado 07/02/2023 11:49 | Atualizado 07/02/2023 11:50

Agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu realizaram, na última semana, uma ação de fiscalização na obra da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) no Bairro Jardim Paraíso. A operação atendeu denúncia de que após fortes chuvas na região uma grande quantidade de resíduos foi carreada para a via pública e residências no entorno.

Os agentes estiveram no local para realizar apuração e verificar a existência de medidas mitigadoras para tais eventos. Lá, foi constatado o material carreado proveniente do corte de taludes e terraplanagem referente ao programa "Sistema Novo Guandu" para a construção de um novo reservatório de água para maximizar o abastecimento na região.

A CEDAE foi notificada para apresentar em até 20 dias o relatório com todas as medidas tomadas na assistência as famílias prejudicadas e as medidas adotadas para evitar novo carreamento de material.

No local também foi constatado já em fase de implementação, a construção de uma grande bacia para reduzir a velocidade da água e retenção do material sólido para evitar novo acidente.