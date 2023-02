Cedae fará obra na represa de Tinguá, que faz parte do Sistema Guandu, nesta quinta-feira - Divulgação

Publicado 08/02/2023 08:00

A Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) vai realizar, na quinta-feira (9), a interligação de uma tubulação à nova Estação de Tratamento de Água (ETA) Tinguá, em Nova Iguaçu. Para executar o serviço, será preciso paralisar a operação da Represa Tinguá, das 7h às 21h.

A obra vai demandar a interdição de parte da Estrada Zumbi dos Palmares, na altura do número 236, no bairro Tinguá. Nesta quarta, equipes do Trabalho Social da Cedae estarão na localidade orientando os moradores sobre a intervenção que será feita.

A produção de água da Represa Tinguá será retomada logo após a conclusão da obra. A concessionária Águas do Rio, responsável pela distribuição de água em Nova Iguaçu, já foi comunicada.

A nova ETA Tinguá, em Nova Iguaçu, beneficiará cerca de 150 mil moradores da região. Com vazão de 650 litros por segundo (l/s), a unidade será operada de forma automatizada por meio de tecnologia capaz de monitorar, em tempo real, todas as etapas do tratamento de água.

A ETA Tinguá faz parte do Sistema Acari, composto por cinco represas (São Pedro, Rio d’Ouro, Tinguá, Xerém e Mantiquira) que abastecem parte da Baixada Fluminense.