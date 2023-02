Inscrições para cursos de capacitação profissional em Nova Iguaçu encerram nesta sexta-feira - Divulgação

Publicado 09/02/2023 20:11

Termina nesta sexta-feira a pré-inscrição para 120 vagas em cursos de capacitação profissional gratuita oferecidas em Nova Iguaçu. A oportunidade é fruto de parceria do Projeto Impulsiona RJ com a Prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, além do Patronato. São cursos nas áreas de gastronomia, gestão, jardinagem e arranjos florais.

Iniciativa do Senac RJ e Sebrae Rio, o projeto beneficia famílias em situação de vulnerabilidade e visa contribuir com o desenvolvimento socioeconômico de comunidades e regiões. E ao longo de dois anos, o Impulsiona RJ prevê beneficiar 1.500 famílias oferecendo formação profissional voltada para empregabilidade e geração de renda por meio do empreendedorismo no setor do comércio de Bens, Serviços e Turismo.

O público-alvo são famílias em situação de vulnerabilidade social, moradores de comunidades e áreas vulneráveis do estado do Rio de Janeiro, em especial aquelas registradas no Cadastro Único do Governo Federal. Além dos cursos, o programa ainda oferece ações de cidadania.

A pré-inscrição deve ser feita de forma presencial no Centro Social São Vicente – Patronato, na Rua Governador Portela, 382 – Centro, onde os cursos serão realizados. O horário de atendimento é das 9h às 12h e das 13h às 16h. Os interessados devem ter mais de 18 anos e ensino fundamental 1 Completo.

No local, o candidato realiza uma entrevista de perfil socioeconômico. Em seguida, será realizada uma seleção e o resultado será divulgado a partir do dia 13/02. Os selecionados serão acionados para agendar a entrega dos documentos e preencher a ficha de inscrição. Todos os participantes selecionados receberão ticket refeição, kit aluno e material para as aulas.