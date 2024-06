Espaço inclusivo foi inaugurado na última semana - Divulgação

Publicado 05/06/2024 19:16

Nova Iguaçu - O Artsul inaugurou, na última semana, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, o espaço TEA + Artsul, para torcedores autistas. Uma área ampla próxima ao setor administrativo do clube, que será transformada em um parque de diversão com brinquedos recomendados para crianças com Transtorno de Espectro Autista (TEA) e também para as que possuem neurotípicas.

O projeto foi idealizado pela assistente social, Janaína de Amorim Cruz e o fotógrafo William Davolli, que depois de uma pesquisa minuciosa viabilizaram o acesso, contando com uma rede de apoio formada pelos dirigentes, pais e voluntários.

“Nosso objetivo é atrair para o estádio crianças autistas, ou não, para assistir os nossos jogos. Nosso clube é pioneiro na região em disponibilizar as dependências do estádio para o público TEA. Queremos que todos se sintam sensibilizados por essa causa”, disse Janaina Cruz.

A inauguração foi durante a estreia do Artsul no Campeonato Carioca Série A2 contra o Araruama. E também, teve a estreia da mascote, a Águia Zazu (nome escolhido pelos torcedores), que foi treinado para ajudar na experiência da petizada.

“Sou uma mãe lutando pela inclusão. Minha filha Luize de 9 anos, hoje poder vir a um jogo de futebol e ter um local lindo preparado para criar essa interação com outras crianças, sei que muitas gostam de futebol, mas não tem a oportunidade de acompanhar ou o receio dos pais de levá-las pra um lugar onde seus filhos não sejam bem tratados e acolhidos, mas essa iniciativa do clube é uma oportunidade muito boa para muitas famílias”, afirmou Bianca Souza.

O estádio do Tricolor da Dutra está localizado na Rodovia Presidente Dutra, 24.500, Comendador Soares, Nova Iguaçu e possui capacidade para 2.184 torcedores.