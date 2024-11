Peças infantis serão encenadas no Shopping Nova Iguaçu nos fins de semana - Divulgação

Publicado 20/11/2024 22:11

Nova Iguaçu – Com a chegada das festas de fim de ano e o aumento esperado nas vendas, os shoppings abrem vagas extras de emprego para atender ao aumento da demanda.

O Shopping Nova Iguaçu é um destes e está com 300 vagas temporárias de trabalho abertas neste mês de novembro. As vagas incluem oportunidades para vendedores, estoquistas e auxiliares.

Para se candidatar, é necessário cadastrar currículo no Portal Trabalhe Conosco, no site do Shopping Nova Iguaçu: https://www.shoppingnovaiguacu.com.br/trabalhe-conosco. O Shopping Nova Iguaçu fica na Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro da Luz.