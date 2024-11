Unidade foi reinaugurada na última semana e vai ampliar atendimento na região - Divulgação / CBMERJ

Publicado 14/11/2024 11:00

Nova Iguaçu - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) reinaugurou, na última semana, a 2ª Policlínica e a 6ª Odontoclínica, no quartel de Nova Iguaçu. Com um investimento de mais de R$ 3 milhões, a reforma visa aprimorar o atendimento a bombeiros militares da ativa, veteranos, dependentes e pensionistas.



As novas instalações permitirão a ampliação dos serviços prestados e melhorias no acolhimento dos pacientes. O CBMERJ, em sua busca constante por aprimoramento, reforça a importância estratégica da unidade em Nova Iguaçu, especialmente pela grande presença de militares residentes e em serviço na Baixada Fluminense, garantindo um atendimento de saúde mais próximo e acessível.



A 2ª Policlínica oferece uma infraestrutura dedicada ao atendimento médico e odontológico, incluindo equipes qualificadas em diversas áreas. A reforma permitiu novos serviços odontológicos, como implantodontia e ortodontia, expandindo o suporte à saúde bucal dos bombeiros e seus dependentes.



“A reinauguração da unidade em Nova Iguaçu é um marco no compromisso da Corporação com o bem-estar e a saúde de seus militares. A unidade não é apenas uma clínica, mas um ponto de apoio e recuperação, onde os bombeiros encontram suporte para se manterem em plena capacidade de servir à população. Assim, cuidamos daqueles que cuidam da sociedade”, declarou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Tarciso Salles.



Estiveram presentes na solenidade de reinauguração, além do secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Tarciso Salles, o chefe do Estado Maior-Geral e subcomandante-geral, coronel Luciano Sarmento, a diretora geral de Saúde, coronel Aline de Oliveira, e a diretora geral de Odontologia, coronel Sandra Cristina.