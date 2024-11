Crianças participam de atividades nas escolas onde aprendem sobre plantar e cultivar - Divulgação

Crianças participam de atividades nas escolas onde aprendem sobre plantar e cultivarDivulgação

Publicado 13/11/2024 12:28

Nova Iguaçu - As amigas Juliana Martins de Paula e Agnes Vitória da Silva Coutinho, ambas de 10 anos, foram umas das 30 alunas da Escola Municipalizada Campo Alegre, em Nova Iguaçu, que participaram do Projeto Escolas que Plantam. A ação, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Educação, ensina as crianças a plantar e cultivar dentro da unidade de ensino.

“Já gostava de salada, agora que aprendi a plantar na escola, peguei ainda mais gosto por alface, cheiro verde e a cebolinha. Vou comer aqui na escola e levar para casa. Tenho uma horta na casa da minha avó e vou ensinar ela como se cultiva”, contou Juliana, bastante entusiasmada.

O plantio nas escolas se torna uma prática educativa que traz inúmeros benefícios tanto para alunos quanto para o meio ambiente. Essa atividade não só proporciona um contato direto com a natureza, mas também ensina sobre a importância da agricultura sustentável e da preservação do ecossistema.

Para a diretora de Agricultura da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Iguaçu, Giselane Martins, o projeto também tem como objetivo motivar o interesse das crianças pelo campo, valorizando a agricultura e a segurança alimentar.

“O aluno das escolas municipais que estão em áreas rurais aprende o que o pai dele pratica no campo, mas de uma forma lúdica e com ensinamentos de técnicos agrônomos. A criança ainda ganha sementes para plantar no quintal de sua casa”, disse Giselane.

O plantio nas escolas também promove uma consciência coletiva sobre a alimentação saudável e a importância do consumo de produtos frescos e orgânicos. Ao cultivarem seus próprios alimentos, os alunos desenvolvem um senso de responsabilidade e cuidado com a natureza. A prática ainda pode fortalecer a comunidade escolar, envolvendo alunos, professores e pais em um projeto comum.

“Criar um espaço verde na escola não só embeleza o ambiente, mas também o transforma em um espaço de aprendizado e convivência”, comenta a diretora de Agricultura.

O projeto Escolas que Plantam já passou pela Escola Municipalizada de Jaceruba, pela Escola Municipal Vale do Tinguá e pela Escola Municipal Lúcia Viana Capelli.