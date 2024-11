Teatro Sylvio Monteiro foi palco de linda homenagem a servidores do município de Nova Iguaçu - Divulgação

Teatro Sylvio Monteiro foi palco de linda homenagem a servidores do município de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 06/11/2024 13:24

Nova Iguaçu - O Teatro Sylvio Monteiro foi palco, na última semana, da cerimônia em homenagem ao Dia do Servidor Público. Organizada pela Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia, a cerimônia teve como ponto alto a entrega de comendas e moções de aplausos a servidores que têm mais de 50 anos de dedicação à Prefeitura de Nova Iguaçu.

“Homenagear aqueles que dedicaram tantos anos de serviço à Prefeitura vai além de uma simples retribuição. É um reconhecimento por uma vida comprometida com o propósito de servir. Ela reflete o valor do compromisso destes servidores com o município”, afirmou o secretário de Administração e Tecnologia, Paulo Sérgio da Silva Monteiro.

Além dele, estiveram presentes Dudu Reina, presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu e futuro prefeito da cidade; o secretário de Meio Ambiente, Edgar Martins; o secretário de Urbanismo, Reginaldo Bastos; e o procurador-chefe da Câmara Municipal, João Bosco Filho.

A entrega das homenagens trouxe momentos de emoção, especialmente quando servidores mais antigos compartilharam suas histórias. Entre eles estava Frederico de Castro Pereira Neto, de 90 anos, que iniciou sua trajetória na Prefeitura de Nova Iguaçu em 1º de março de 1955. Ao receber a comenda, comoveu a todos.



“Depois de mais de 90 anos de vida e mais de 50 dedicados ao trabalho, a emoção é muito grande. O servidor público é aquele que se doa, que sacrifica e se empenha diariamente, servindo com amor. É ele quem sustenta a caminhada da Prefeitura. Eu servi ao município, a esta terra que precisa e merece muito”, afirmou ele, emocionado.

Marília de Oliveira Machado, outra funcionária de longa data, destacou o prazer em participar da celebração.

“Dediquei uma vida inteira na Prefeitura, e receber esse reconhecimento é emocionante. Comecei em 1975, foram décadas de trabalho, e estar aqui hoje é uma verdadeira honra. É uma alegria ser valorizada após tantos anos dedicados à cidade”, disse a servidora.