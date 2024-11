Espetáculo encenado por atores iguaçuanos será encenado na China - Divulgação

Espetáculo encenado por atores iguaçuanos será encenado na ChinaDivulgação

Publicado 06/11/2024 14:44

Nova Iguaçu - Um marco que destaca o talento e a força do teatro da periferia do Brasil em um cenário internacional, a Companhia Atores da Fábrica, de Nova Iguaçu, celebra uma conquista histórica com a seleção pelo International Theatre Institute (ITI/UNESCO) da China para apresentar o espetáculo “A Jornada de um Herói” em dois prestigiados festivais internacionais: o Silk Road Traditional Performing Arts Festival, em Xangai, e o Daliangshan International Theatre Festival, em Xichang. As apresentações ocorrerão em Xangai nos dias 11 de novembro, às 19h, e 12 de novembro, às 14h. Em Xichang, elas acontecerão no dia 15 de novembro, às 15h e às 19h30.

O presidente do Centro Brasil do ITI/UNESCO, Jeff Fagundes, destaca que essa oportunidade é o resultado de anos de trabalho e que a representatividade dos teatros brasileiros no exterior precisa ser reforçada com obras de todas as regiões do país.

“Estamos trabalhando para que, nas próximas edições, possamos contar com mais curadores nacionais e internacionais, além de criar oficinas sobre o mercado cultural para grupos independentes”, ressalta.

Para o diretor e idealizador do espetáculo, Alexandre O. Gomes, essa conquista representa um marco histórico, não apenas para o grupo, mas também para a Baixada Fluminense.

“Até o momento, nenhum grupo teatral da região havia sido selecionado para se apresentar na China. Portanto, celebro essa conquista como uma política afirmativa para artistas periféricos, que geralmente enfrentam dificuldades de acesso a oportunidades internacionais e, muitas vezes, ficam restritos a apresentações locais”, afirmou.

Alexandre também é diretor da Companhia Atores da Fábrica, que possui uma trajetória de 23 anos. Apesar dos desafios financeiros que ainda enfrentam, esta seleção fortalece a trajetória da companhia.

"Acredito que essa conquista é fruto de um trabalho coletivo e da utopia de dezenas de jovens que buscam uma oportunidade de se expressar no mundo. Sinto orgulho de poder representar a Baixada do outro lado do mundo, e mostrar que nessa região existe uma Rede de artistas com o compromisso de representar o território”, disse.

Sem recursos fixos para manter suas atividades, a cia realiza vaquinhas e passa o chapéu para garantir que mais de 50 estudantes periféricos, negros, LGBTQIAPN + e PCDs, da Baixada Fluminense possam continuar seus estudos em teatro, mantendo viva a resistência cultural e o compromisso com a formação artística de sua comunidade.

Essa oportunidade de reconhecimento internacional surgiu após a participação da companhia na rodada de negócios promovida na terceira edição do Festival Internacional de Intercâmbio Teatral NEAPFEST, idealizado por Jeff Fagundes e pelo Centro Brasil do ITI, realizado em novembro de 2023, onde se reuniram 14 curadores de diversos países, com o objetivo de conectar teatros brasileiros à rede global dos 90 países membros do ITI. Logo, essa exposição internacional resultou na primeira oportunidade de circulação de obras periféricas brasileiras em outros continentes.