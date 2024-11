Chegada de Papai Noel neste sábado está marcada para as 16h - Divulgação

Publicado 01/11/2024 09:50

Nova Iguaçu - O TopShopping Nova Iguaçu inaugura sua programação de Natal, neste sábado (2) a partir das 10h, com uma vasta programação gratuita para as crianças, incluindo chegada do Papai Noel. A decoração do shopping contará com 60 mil lâmpadas LED, 5.000 bolas e 2.600 enfeites diversos.

A Praça de Eventos principal terá uma árvore central de 10m de altura com bolas azuis e outras 20 árvores, ursos e renas animatrônicos, pórtico iluminado e caixa de correio para as cartinhas para o Noel. O destaque vai para os três brinquedos inclusivos e acessíveis: balanço acessível, xícara gira-gira e painel sensorial.



A fachada do shopping será iluminada com 40 flocos de neve gigantes de 2m de altura e snowfalls, além de flocos ainda maiores sobre a fachada principal, que será emoldurada com 400 snowfalls. Além disso, na Portaria B, um boneco de neve gigante e iluminado dará as boas-vindas aos clientes, convidando o público a tirar fotos.



“O TopShopping, cada vez mais, é um shopping inclusivo. Nosso Natal é feito pensando em todos, sem exceção. A nossa programação de eventos anual valoriza as atividades para as pessoas com deficiência e no Natal não poderia ser diferente”, explica, Aline Cattem, gerente de Marketing do shopping.



Já às 16h, para a alegria das crianças, está marcada a chegada de Papai Noel. A programação especial contará com teatro inclusivo “Divertida Mente”, distribuição de balões, apresentação do Coral (En)Canta SESI Nova Iguaçu e muito mais.

Programação:

14h – Distribuição de Balões.

15h – Teatro Inclusivo “Divertida Mente”.

16h – Chegada do Papai Noel.

17h – Apresentação do Coral (En) Canta SESI Nova Iguaçu.