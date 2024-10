A festa teve a participação de mais de 250 pessoas, entre pacientes e seus familiares - Divulgação

A festa teve a participação de mais de 250 pessoas, entre pacientes e seus familiaresDivulgação

Publicado 24/10/2024 12:00

Nova Iguaçu - O Dia das Crianças para os pacientes atendidos nas unidades públicas de saúde de Nova Iguaçu que cuidam de crianças com algum tipo de deficiência oculta ou deficiência física, foi comemorado nesta semna, no Centro de Referência Ramon de Frestas (Casf), localizado no bairro Jardim da Viga.

A festa teve a participação de mais de 250 pessoas, entre pacientes e seus familiares, que se divertiram com brinquedos infláveis, shows de mágica, malabaristas, apresentação de animais, como cobras, coruja, lagarto, e muito mais. A diversão também foi garantida pelos animadores com recreação e brincadeiras lúdicas.

“Meu filho é autista, tem transtorno de ansiedade e TDH. Desde quando iniciou o tratamento pelo SUS, a mudança para melhor foi significativa. Poder saber que ele tem acesso ao tratamento com uma equipe tão especial e acolhedora traz segurança para nós, mães e pais atípicos. Eventos como esse proporcionam um acolhimento humanizado e socialização para os nossos filhos”, afirma a Priscila Conceição Martins da Silva, de 42 anos, mãe do Davi, de 10.

A comemoração reuniu pacientes de sete unidades especializadas, como o Centro de Acolhimento ao Deficiente (CAD), Casf, Teabraçar 1 e 2, os Centros de Atenção Psicossocial (Capsi) de Miguel Couto e Dom Adriano Hipólito, além do Centro Especializado de Saúde Paul Harris.

“Proporcionar esses momentos de descontração e interação entre as crianças e as famílias também faz parte do tratamento. É qualidade de vida. Ampliamos o atendimento nesse setor, com mais especialidades, como neuropediatras, e aumentado a cobertura dos polos de atendimento. Recentemente abrimos o Tea 2, aqui no Casf, com capacidade para atender cerca de 450 crianças/mês. Ainda é preciso fazer mais e seguiremos trabalhando para ampliar essa cobertura”, disse o secretário de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.