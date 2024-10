Lançamento do Natu Tech vai ocorrer no fim de novembro - Divulgação

Publicado 24/10/2024 11:29

Nova Iguaçu - Será lançado em Nova Iguaçu, no próximo mês, o Natu Tech, um game em realidade aumentada educa e envolve jogadores em ações sustentáveis. A proposta vai muito além do entretenimento. Criado por uma equipe da Baixada Fluminense, o jogo, que mistura realidade aumentada e práticas ambientais, nasceu do desejo de trazer visibilidade às questões ambientais locais e globais.

Com o suporte essencial da Lei Paulo Gustavo e uma colaboração estratégica com a CEDAE, que fornecerá mudas para reflorestamento, Natu Tech torna-se uma ferramenta poderosa para promover educação ambiental e inclusão. O jogo oferece ao público uma imersão completa, permitindo que os jogadores utilizem esferas de elementos como água, ar, fogo e terra para combater vilões que destroem o meio ambiente.

A fundadora do projeto "Natu Tech", Pamela Ohnitram destaca a importância de preservar a Serra do Vulcão e incentiva o turismo responsável e sustentável na região.

“A ideia era criar algo que conscientizasse enquanto divertisse, unindo tecnologia e questões de sustentabilidade”, afirma "O jogo representa não só um avanço na área de games, mas também um grande passo para a educação ambiental no Brasil", explicou.

O projeto contou com o patrocínio da Lei Paulo Gustavo, que possibilitou o uso de tecnologias inovadoras e permitiu a inclusão de profissionais locais, promovendo o empoderamento de talentos periféricos.