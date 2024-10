Campanha está sendo realizada nesta terça-feira, no Shopping Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 15/10/2024 12:44

Nova Iguaçu - O Shopping Nova Iguaçu, em parceria com o Hemorio e a clínica Camim, realizará mais uma edição da campanha de doação de sangue, visando ajudar a salvar vidas e reforçar os estoques de sangue no Estado do Rio de Janeiro. A ação acontece nesta terça-feira (15), das 10h às 15h, no espaço da clínica Camim, localizada no Piso de Conveniência do empreendimento.



A campanha será realizada uma vez por mês até dezembro, oferecendo à população da Baixada Fluminense uma oportunidade constante de contribuir com a causa. As próximas datas da ação serão divulgadas através das redes sociais do Shopping Nova Iguaçu, permitindo que os doadores se organizem e participem em diferentes momentos.



“É com grande satisfação que realizamos mais uma edição da campanha de doação de sangue em parceria com o Hemorio. Sabemos da importância de iniciativas como essa para salvar vidas, e nosso compromisso é continuar oferecendo ao público a oportunidade de contribuir com essa causa tão nobre. Esperamos contar com a participação da comunidade mais uma vez", afirma a gerente de Marketing do Shopping Nova Iguaçu, Luciane Treigher.



A doação de sangue é um ato seguro e que pode salvar até quatro vidas com apenas uma bolsa coletada. O Hemorio garante toda a segurança no processo de coleta, seguindo as normas de saúde e prevenção. Vale ressaltar que os clientes que desejarem doar sangue devem consultar as orientações básicas para doação, disponíveis no site oficial do Hemorio (https://www.hemorio.rj.gov.br/).





Serviço: Campanha de Doação de Sangue no Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Shopping Nova Iguaçu - Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz

Nova Iguaçu - RJ

Dia: 15 de outubro de 2024

Horário: 10h às 15h

Local: Camim – Piso de Conveniência