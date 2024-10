Nos encontros, todos os empresários apresentam os produtos e serviços que desenvolvem e buscam - Divulgação

Nos encontros, todos os empresários apresentam os produtos e serviços que desenvolvem e buscamDivulgação

Publicado 11/10/2024 20:17

Nova Iguaçu - A Firjan Nova Iguaçu e Região reuniu 26 empresas, nesta semana, em mais uma edição da Rodada de Negócios Multisetorial. A iniciativa desenvolvida pela federação visa conectar empresários para a gerar oportunidades de novos negócios e fortalecer a cadeia produtiva da região. A dinâmica, que faz parte do calendário de ações da Firjan, está na 5ª edição este ano com foco regional, já tendo sido realizada para Caxias e Região, no Centro Sul, Centro Norte e Noroeste.

Ao longo da manhã, os participantes trocaram experiências e puderam conhecer serviços oferecidos na região que possam agregar nas atividades desenvolvidas.

“Temos uma gama de empresas com serviços e produtos diversos em diferentes segmentos. O que fazemos a partir desse evento é aproximar esses empresários para que consigam fechar parcerias que contribuam para as suas atividades e melhorem o ambiente de negócios na região”, destacou Carlos Erane de Aguiar, presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região.

A rodada funciona como um encontro de negócios voltado para facilitar o contato entre as empresas para atender demandas que contribuam para as atividades. Nos encontros, todos os empresários apresentam os produtos e serviços que desenvolvem e buscam, entre os participantes, o que mais se adequa às necessidades específicas de cada um.

“O evento foi muito importante, acredito que muitas parcerias podem surgir de iniciativas como essa. Essa proximidade com as demais empresas é o que precisamos para conhecer o que existe na nossa região", afirmou o empresário Lucas Américo Novo.