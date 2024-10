Prefeitura cria primeiro redário para incentivar a leitura em escola de educação infantil - Divulgação

Publicado 09/10/2024 11:28

Nova Iguaçu - Com objetivo de fornecer mais uma área para incentivar a leitura e escrita dos alunos em um ambiente mais aconchegante e descontraído, a Prefeitura de Nova Iguaçu criou o primeiro redário da rede municipal. O novo espaço fica na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Nova Era. Todas as turmas da unidade, com alunos de 3 a 5 anos, terão atividades no redário, no mínimo, uma vez por semana.

Além de ser um lugar para estimular os estudos, ele também servirá como uma área externa de aprendizagem lúdica para as crianças. Ali elas também poderão ouvir e cantar músicas e até mesmo usar para recreação, dependendo da proposta do professor.

No primeiro dia de atividades, cada aluno, acomodado na rede, recebeu um livro para ler. No primeiro momento, as crianças interagiram entre si. Logo depois, a professora narrou a história dos 'Três Porquinhos', contando com a participação e interação das crianças.

"A proposta do redário é fornecer ambientes lúdicos de aprendizagem para os alunos”, afirma Sueli Barata Araújo, diretora da escola. “Esse será um novo espaço, que se vai se somar à Sala da Imaginação, Ateliê de Artes e a Sala do Conhecimento", completou.

Conselheiros tomam posse em cerimônia na Casa do Professor

Nos últimos dias, 147 presidentes de conselho escolar tomaram posse para atuar nas unidades da rede municipal. Formado por membros de diversos segmentos da comunidade escolar, o conselho é muito importante na gestão democrática. Graças a ele, é possível oferecer melhorias e identificar resoluções para adversidades de maneira mais eficiente e eficaz.