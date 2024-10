Dudu Reina votou acompanhado da esposa e da filha, em Nova Iguaçu - Divulgação

Dudu Reina votou acompanhado da esposa e da filha, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 06/10/2024 15:09

Nova Iguaçu – O candidato a prefeito de Nova Iguaçu e líder das pesquisas de intenções de voto na cidade, Dudu Reina (PP) votou, na manhã deste domingo (6), na Paróquia Nossa Senhora de Fátima e São Jorge, no Centro, acompanhado pela esposa, a médica Camila Reina, e pela filha, Gabriela.

Dudu Reina chegou ao seu local de votação às 8h45. Ele foi cumprimentado por eleitores enquanto seguia para a sessão 148. Ao lado de Camila e Gabriela, Dudu Reina levou poucos segundos para exercer a democracia na cabine de votação. Após confirmar seus votos para vereador e prefeito, ele ergueu os dedos indicadores para fazer o gesto do onze, seu número na urna eletrônica.

Ao deixar sua zona eleitoral, Dudu Reina recebeu novamente o carinho dos eleitores. De lá, ele foi tomar seu café da manhã em uma padaria em frente a Paróquia de São Jorge e, em seguida, foi para casa aguardar o fim da votação e a divulgação do resultado.

"Fizemos uma bela campanha. Com muita sinceridade e honestidade com a população e respeito aos adversários. Agora é entregar nas mãos de Deus e dos iguaçuanos. Temos certeza que os eleitores saberão escolher o que é melhor para a cidade", afirmou.

Ele liderou todas pesquisas de intenções de voto do Ipec (antigo Ibope), sendo a mais recente delas divulgada na última quarta-feira (2), com 53% da preferência dos eleitores. Dudu Reina conta com o apoio de Rogerio Lisboa (PP), que está no final de seu segundo mandato.