Apresentações artísticas e exposição marcam o evento no Shopping Nova IguaçuDivulgação

Publicado 21/09/2024 21:33

Nova Iguaçu- O Shopping Nova Iguaçu, em parceria com a Granfino e a Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu (SEMED), deu início hoje a uma série de eventos especiais em celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. As atividades incluem apresentações artísticas no palco da Praça de Alimentação, no Piso 2.

A programação inclui performances de 11 turmas de alunos especiais da SEMED e da APAE Mesquita, que trarão ao público expressões artísticas únicas e inclusivas. Além disso, será inaugurada a exposição "Nosso Jeito de Fazer Arte", que apresentará trabalhos dos alunos especiais da SEMED, demonstrando talento e criatividade. A exposição ficará aberta ao público no Piso Conveniência do Shopping até o dia 30 de setembro.

Para a gerente de marketing do Shopping Nova Iguaçu, Luciane Treigher, o evento é uma oportunidade de valorizar a inclusão e mostrar a importância da luta pelos direitos das pessoas com deficiência.

“Nosso objetivo é prestigiar e apoiar essa causa tão importante. Convidamos a todos para participar e celebrar a arte, a inclusão e a diversidade com a gente”, disse.