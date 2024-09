Dudu Reina conversou com moradores no fim de semana, em Nova Iguaçu - Divulgação

Dudu Reina conversou com moradores no fim de semana, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 21/09/2024 21:12

Nova Iguaçu - Assim como a duplicação do viaduto do antigo Extra, na Via Light, Dudu Reina (PP), candidato a prefeito de Nova Iguaçu, quer dar mais fluidez e mobilidade em outro ponto da cidade. Para evitar congestionamentos no bairro da Posse, ele prometeu a construção do Viaduto Salles Teixeira, no Moquetá. Conhecido também como Viaduto do Araguaia, ele será erguido na Avenida Doutor Salles Teixeira (antiga Araguaia) e vai passar sobre a Rodovia Presidente Dutra.

O novo viaduto, que vai ter aproximadamente 400 metros de extensão, também irá beneficiar moradores dos bairros de Três Corações, Botafogo, Ambaí, Miguel Couto, Ponto Chic e Cerâmica, entre outros.

“Esse projeto vai desafogar o trânsito da região para dar mais qualidade de vida para que as pessoas fiquem menos tempo no engarrafamento. Tivemos um êxito grande com o Viaduto do Rancho Novo. Agora vamos melhorar o fluxo da Posse e de toda aquela região”, afirmou.

Dudu Reina também prometeu duplicar o Viaduto Dom Adriano Hipólito e concluir a obra do Viaduto de Comendador Soares. A atual gestão do prefeito Rogerio Lisboa já entregou o Viaduto dos Imigrantes e de Austin, além de reformar o Viaduto Padre João Musch, que apresentava risco de queda.