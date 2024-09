Exposição de Uiler Costa-Santos está em exibição na galeria do Sesc de Nova Iguaçu até dezembro - Divulgação

Publicado 16/09/2024 13:00

NOVA IGUAÇU – Está em exibição na galeria do Sesc Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, uma nova leitura da exposição "Coroas", de autoria do artista visual soteropolitano Uiler Costa-Santos. Selecionada por meio do Edital de Cultura Sesc Pulsar, a exposição é produzida pela Carranca Produções e ficará em cartaz até 15 de dezembro de 2024, aberta ao público de forma gratuita.

Com curadoria de Tarcísio Almeida e projeto expográfico da Movediça Arquitetura a exposição, apresentada originalmente em 2022 no Museu de Arte da Bahia (Salvador/BA), é um recorte da pesquisa Sizígia – cosmologia da maré baixa, projeto de longo prazo no qual o artista retrata paisagens aéreas da Bahia de Todos os Santos nos períodos de alinhamento da Terra, Sol e Lua Cheia – três corpos celestes do mesmo sistema gravitacional, que impulsionam ao limite marés cheias e baixas.

Ao construir um jogo que estimula o imaginário a perceber os ambientes naturais sob novas lentes e perspectivas, Uiler entende a fotografia como enigma visual ao articular novas possibilidades de leitura para o que é comum e cotidiano.

"Quanto retomo minha infância no bairro de Águas Claras, uma das regiões periféricas de Salvador, percebo como a falta de contato com outras formas de natureza até então socialmente indisponíveis me atravessa, entendo como o desejo por novos lugares de existência que a construção de paisagens me oportuniza passa funcionar com ferramenta de trabalho, refúgio e forma de relação com meu próprio território", declarou.

A partir de uma ação que envolve observação e escuta da paisagem, "Coroas" revela um jogo de abstração pela paisagem através dos relevos marinhos em contato com a tecnologia de pesca, produzida por grupos tradicionais de trabalhadores do mar na região.

Os círculos de madeira conhecidos como "pesqueiros" apresentam a possibilidade de compreender a pesca não como um meio de exploração e extração dos recursos naturais, mas como forma de relação, contato e comunicação entre humanos e não humanos. De forma sensível, a exposição discute temas como a preservação da cultura material dos povos tradicionais e as formas de representação de outras Bahias possíveis.

Uiler Costa-Santos (1983, vive e trabalha em Salvador - Bahia)



Uiler Costa é artista visual e educador. Através da fotografia e do estudo das imagens sua pesquisa propõe uma interlocução entre o imaginário da paisagem e as políticas de redistribuição do sensível por parte da abstração. Sua produção toma a imagem como veículo estético ao utilizá-las como instrumento que fornece ao corpo diferentes experiências de percepção a partir de espaços comuns e cotidianos, devolvendo a ele possibilidades de imaginação político-geográficas.

Desde 2017 o artista se dedica a série “Sizígia”, pesquisa executada através da fotografia aérea no canal de Itaparica, região da costa baiana, onde acompanha diferentes relevos e movimentos da maré construindo novas formas de apreensão da paisagem local. Em 2022 realizou as exposições individuais “Cosmologia da maré baixa” (Galeria babel-SP) e “Coroas” (Museu de Arte da Bahia-BA).

Entre suas exposições coletivas, destaca-se a participação na Bienal de Fotografia Rencontres de Bamako 2022-2023. Desde 2015 ministra cursos de formação em fotografia com ênfase em técnica e pesquisa poética, como a oficina de gestão de acervo no V Festival de fotografia em Tempo e Afeto (Belém-PA).



SERVIÇO

Exposição “Coroas” no Sesc Nova Iguaçu – até 15/12/2024

Horário de Visitação: terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h30; sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30

Endereço: Rua Dom Adriano Hipólito, 10 - Moquetá, Nova Iguaçu/RJ

Entrada gratuita