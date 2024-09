Campanha de Dudu Reina completa um mês nesta segunda-feira - Divulgação

Publicado 16/09/2024 06:00

Nova Iguaçu - A campanha eleitoral completa um mês nesta segunda-feira (16). Neste período, mais de 60 bairros foram visitados nas 23 carreatas e 15 caminhadas realizadas e também no corpo-a-corpo com os eleitores nas estações de trem.

“Nova Iguaçu é uma cidade gigante, estamos percorrendo todos os bairros e vamos dar atenção a todos eles com vários investimentos, dando continuidade ao trabalho do prefeito Rogerio Lisboa”, disse o candidato, que neste domingo (15) fez carreata pelas ruas de Ouro Verde, Ouro Preto, Jardim Canaã, Bairro da Luz e Jardim Nova Era.

Sempre acompanhado por Rogerio Lisboa (PP) e por sua candidata a vice-prefeita, Drª Roberta (PL), além de aliados políticos, Dudu Reina percorreu vários locais da cidade, como Miguel Couto, Grama, Austin, Santa Eugênia, Centro, Vila de Cava, Santa Rita, Tinguá, Corumbá, Cabuçu, Jardim Paraíso, Km 32, Dom Bosco, Jardim Nova Era, Comendador Soares, entre outros.

“Tenho visto de perto o carinho e a receptividade das pessoas com o Dudu. Ele é o candidato mais preparado para cuidar de Nova Iguaçu, com responsabilidade, aperfeiçoando o que já fizemos dentro desses quase oito anos de governo”, comentou Rogerio Lisboa.

Desde o início de sua jornada, Dudu Reina mostrou que não iria desperdiçar tempo. Seu primeiro compromisso de campanha, o "Viradão do Dudu", como ficou conhecida a ação, teve início à meia-noite do dia 16 de agosto, com um "adesivaço" promovido em seu comitê, em um galpão no Centro de Nova Iguaçu. Horas depois, às 5h, Reina e seus apoiadores já estavam na Estação Ferroviária de Nova Iguaçu, também no Centro, para conversar com eleitores que embarcavam nos trens da Supervia.

“Embora as pesquisas apontem nossa vitória no primeiro turno, não vamos descansar. Seremos incansáveis. Vamos estar todos os dias nas ruas ouvindo a demanda da população e apresentando nossas propostas”, avisou Dudu Reina.